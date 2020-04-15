Стало відомо, хто буде виконувати повноваження прем'єр-міністра у разі відсутності Дениса Шмигаля

Про це сказано в постанові Кабінету міністрів від 25 березня, пишуть Українські новини.

В документі йдеться, що в разі відсутності Дениса Шмигаля його повноваження автоматично буде виконувати чинний віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Встановити, що у разі відсутності прем'єр-міністра україни його повноваження здійснює віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - сказано в урядовій постанові.

Крім цього, Кабінет міністрів цим документом визначив питання, які знаходяться в компетенції віце-прем'єрів.

У постанові йдеться, що у випадку відсутності з поважних причин Рєзнікова, його повноваження виконує віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, в разі відсутності Пристайка - повноваження виконуватиме віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, в разі відсутності Федорова його повноваження виконує Резніков.

Раніше ми розповідали, як прем'єр Денис Шмигаль зганьбився. Глава українського уряду допустив прикру помилку при зверненні до віруючих українцям.

12 квітня християни західного обряду відзначають Великдень, однак у своєму зверненні до людей, Шмигаль переплутав це церковне свято з Різдвом.

«Цей день люди традиційно проводять в колі сім'ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб привітати народження Христа. Але, на жаль, не в цьому році», - написав Шмигаль.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжать, остаточне рішення: Шмигаль назвав дату звільнення.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

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