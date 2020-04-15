Нова помічниця прем'єр-міністра Дениса Шмигаля привернула увагу користувачів мережі

Помічниця прем'єра Аліна Довгих опублікувала електронну декларацію, що і викликало гарячу дискусію. Її професійні навички поставили під сумнів.

Як повідомляє Politeka.net користувач мережі Facebook Вадим Дмитрук знайшов інформацію про те, що ще два роки тому Аліна Довгих шукала роботу через інтернет, розмістивши своє резюме.

В резюме вона зазначила, що працювала барменом-касиром у Вінниці і в хостесом в Києві. Що ж стосується освіти, то вона закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. На своєму посту він прикріпив кілька фотодоказів.

"Тільки що подала декларацію на посаду. Ще 2 роки тому шукала роботу через інтернет. А раніше випускниця "кулька" Поплавського працювала в сфері хостес. І ось знайшла таки відповідну роботу! Респект!" – написав він.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, хто буде виконувати повноваження прем'єр-міністра у разі відсутності Дениса Шмигаля. Про це сказано в постанові Кабінету міністрів від 25 березня

В документі сказано, що в разі відсутності Дениса Шмигаля його повноваження автоматично переходять до чинному віце-прем'єр-міністру, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзникова.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжать, остаточне рішення: Шмигаль назвав дату звільнення.

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