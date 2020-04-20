Стало відомо, чи відбудеться найближчим часом зустріч "нормандської четвірки" і в якому форматі вона буде відбуватися

Про це розповів в інтерв'ю міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, пише "Сегодня".

Зазначимо, зустріч в нормандському форматі повинна була відбутися у квітні в Берліні, але китайський вірус, який захопив світ, вніс свої корективи.



За словами Резнікова, незважаючи на пандемію, обговорення зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії тривають на постійній основі. Резніков підкреслив, що політичні радники членів "нормандської четвірки" роблять все можливе, щоб черговий саміт зміг відбутися. Міністр додав, що розглядається варіант провести зустрічі по відеозв'язку.

"Чи буде саміт в Берліні найближчим часом фізично? Звичайно, це питання, зокрема і безпеки лідерів з точки зору пандемії. Але ми ж з вами сьогодні спілкуємося у відеорежимі. Відповідно, теоретично, можна було б провести і саміт у такому форматі. Це не є великою проблемою", – зазначив Рєзніков.

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