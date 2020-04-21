Скандальний пропагандист Володимир Соловйов вибухнула новими загрозами у відповідь на антиросійські санкції з боку України

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий зробив провокативну заяву під час своєї авторської програми "Вечір".

Володимир Соловйов розлютився в ефірі, коли разом з гостями обговорював санкції, які Україна ввела проти Росії. Він також засумнівався, що українці суттєво послабили РФ.

«Ми зараз один раз брову піднімемо, і Україна зрозуміє все. Не треба ніяких ілюзій. І коли на повному серйозі говорять «санкції зупинили»… Що санкції ніхрена не зупинили в Сирії", - зазначив Володимир Соловйов.

Потім пропагандист в зовсім пригрозив, що Росія захопить Київ. За його словами, таким чином росіяни спробують "врятувати" українців:

"Як сказав Захарченко в моїй передачі, «візьмемо Київ». І тоді відбудеться дефашізація України жорстким донбаським шляхом. Якщо це єдиний спосіб врятувати Україну – буде цей шлях".

Ведучий невтішно відгукнувся про українців, а потім продовжив потік погроз. Він також заявив, що Росії вже ніщо не може зупинити:

"Ми вам не віримо, ми вас перестали поважати. Як сказав Лавров, «стратегічне терпіння Росії скінчилося». Ви хотіли побачити обличчя ведмедя? Так знайте – у ведмедя не обличчя, а страшна морда. Якщо вам здається, що Росію може хтось стримати – вчіть історію".

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