Після скандалу з масками з «Мрії» українцям знову намагаються довести, що вони неправильно зрозуміли обіцянки влади

Про це розповів телеведучий Андрій Пальчевський у своєму відео-зверненні (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця), передає Politeka.net. За словами Пальчевського, красива історія знову обернулася катастрофою.

«Знову невдача. Зустрічали «Мрію» всією країною, президент, керівник РНБО, все йшло безкоштовно, все в Україну. А потім з'ясувалося, що якимось чином половина літака, а може і більше, опинилася в магазині Гереги в Житомирській області і продається», - розповів телеведучий.

Він зазначив, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зараз намагається розповісти українцям, що вони все неправильно зрозуміли, що літак був тільки наполовину гуманітарним, а наполовину комерційним.

«Скільки можна влітати з такого роду справами. Скільки можна дивитися на те, що випадково опинилися маски в магазині Гереги «Епіцентр». І раптом виявляється, що це єдиний магазин, який працює під час карантину. Всім іншим стояти – Герезі працювати. Йому ж зустрічати маски. Всім за гроші - йому, схоже, безкоштовно», - жорстко розкритикував владу Пальчевський.

зашквар опять: Мрiя Епицентра? зашквар опять: Мрiя Епицентра? Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 30. April 2020

Нагадаємо, що Пальчевський назвав головну проблему українців: "Коли нема чого жерти, ми терпимо, а за ідейку «помаранчеві краще блакитних» ми як ідіотики біжимо воювати".

А ще Politeka писала, що Пальчевський звернувся до Кличка: "Віталік, поки ти скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, всіх твоїх схематозников розженуть".

Також Politeka повідомляла, що Пальчевський зробив заяву: "У всьому світі карантин менш агресивний, ніж в Україні і гроші у людей є. Хто в цьому винен?".