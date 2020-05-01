Нардепи Петра Порошенка влаштували перепалку з Дмитром Разумковим під час засідання Верховної Ради

У четвер, 30 квітня, в Раді пройшло позачергове засідання, на якому обговорювалася процедура розгляду «антиколомойського» закону. Під час цього обговорення нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко вигукнув «Гей!» і отримав зауваження від спікера Разумкова, який зазначив, що «це не парламентський вираз» (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Згодом Гончаренко вийшов до трибуни і поскаржився на те, що «ЄС» нібито «посадили на гальорку», звідки нардепів погано видно і чутно. У свою чергу, Разумков закликав депутатів «не сидіти, а працювати».

Пізніше Петро Порошенко попросив надати йому час для виступу, однак спікер відмовився, посилаючись на регламент. Тоді всі нардепи «ЄС» вирішили "влаштувати повстання" і підійшли до трибуни і почали сперечатися з Разумковим і віце-спікером Русланом Стефанчуком.

«Це ваша робота звертатися до мене, як завгодно… Одягніть маску, тому що може долетіти», - порадив Разумков Гончаренку.

Спікер також зазначив, що подібні проблеми з ним виникають виключно у фракції Порошенка.

«Коли ви будете нормально ставитися до колегам, у вас не буде проблем ні з мною, ні з ким іншим», - підкреслив Разумков.

У процесі перепалки спікера також підтримав нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура, який заявив, що фракція Порошенка «повинна сидіти там, де її посадили виборці і працювати».

Варто відзначити, що поведінка нардепів "ЄС" обурила багатьох українців.



"Таких беззаконників як Порох і його зграя, треба ставити на місце. Ставлять себе царями", - пишуть люди.

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