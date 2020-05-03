Журналіст Андрій Пальчевський запропонував рішення, для безпечного виходу з карантину

Як передає Politeka.net, свої думки він озвучив на своїй сторінці в Facebook. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Злидні або вірус? Мені здається, що наша влада готує нам з цих двох зол обидва. І убогість і вірус. Для того, щоб не було вірусу потрібно як можна більше тестувати людей", - вважає журналіст.

Він нагадав, що минулого тижня помічник Володимира Зеленського, Кіріл Тимошенко повідомив про мільйон тестів, а тепер з'ясувалося, що це ті ж неробочі китайські тести.

"Ганьба. Після прильоту "Мрії", яка привезла комерційний вантаж, що зустрів президент. Потім цей комерційний вантаж керівник "Епіцентру", який з огляду на його мільярди, повинен був запропонувати безкоштовно, він пропонує його Кличка. Тепер виходить, що тестів немає, а виходити з карантину потрібно", - зазначив він.

За словами Пальчевського, президенту України вже пора задуматися про чищення найближчого оточення.



"Володимир Олександрович, закінчуйте вже концертно-виставковий період, прибирайте всіх цих клоунів навколо, вже приїхали. Інакше український народ прибере вас всіх разом. Цар хороший, бояри - погані не пройде", - зазначив Пальчевський.

Крім того, він вважає, що в країні відбулася дуже важлива зміна.

"Черкаси були першими, які протистояли центральної влади відкрито. Влада нічого з ними не зробить. Бондаренко (мер Черкас - ред.) перетвориться зараз у національного Робін Гуда і це правильно, тому що він відповідає за сподівання людей, яким потрібно працювати і чим годувати дітей. Але це все можна зробити по розуму: необхідно тестувати людей, не красти гроші, а спрямувати більшу суму і купити правильні тести, роздати їх на місцях, але вони (влада - ред.) з двох зол вибирають обидва", - уклав він.

и нищета,и вирус,и брехня.. ик развязке? Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 3. Mai 2020

Нагадаємо, Пальчевський жорстко розніс влада за скандал з масками з "Мрії": "Знову невдача, скільки можна влітати!"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський звернувся до Кличка: "Віталік, поки ти скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, всіх твоїх схематозників розженуть".

Також Politeka писала, що Пальчевський назвав головну проблему українців: "Коли нема чого жерти, ми терпимо, а за ідейку «помаранчеві краще блакитних» ми як ідіоти біжимо воювати"