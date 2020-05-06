Ті, хто дорікає президенту Володимиру Зеленському тим, що за рік він нічого проривного не зробив, дуже помиляються

За перші 12 місяців при владі колишній комік разом зі своєю командою накоїли більш ніж достатньо. Про що саме йде мова, написав на своїй сторінці в Фейсбуці відомий український блогер Єгор Губенко.

Лише рік знадобився новій владі, щоб обнулити реформу охорони здоров'я, запустити скасування реформи держзакупівель, повернути назад реформу прокуратури, провалити реформи правоохоронних органів і судової системи.

Серед «досягнень» – провал реформи ЗСУ і розвал справи Майдану, облави на активістів і посадки їх же, продану річ Каті Гандзюк і практично завершений провал реформи антикорупційних органів.

Ну і вишенька на торті – припинення війни на Донбасі. Як виявилося, для того, щоб все само розсмокталося, треба було просто «перестати про неї говорити».

На жаль, і на цьому список справ Зеленського і Ко не закінчується.

Президент і його оточення примудрилися втратити міжнародну підтримку проти російських окупантів, називаючи війну не війною, а «внутрішнім конфліктом», терористів – «представниками Донбасу», створюючи якусь платформу об'єднання, співчуваючи проросійським найманцям, які мало не перетворили Одесу на «ОНР», але згоріли в Будинку профспілок.

Нагадав Губенко і про те, що за цей рік вже майже злито співпрацю з МВФ і ЄС. Ще трохи часу – і цей процес також «успішно» буде завершено, як і все вище перераховане.

«Так що замажтеся і дивіться, як працює ефективна команда з освітлення та асфальтування вулиці з назвою, що не має різниці!», – підсумував свій невеселий пост блогер.

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