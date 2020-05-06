Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала рішення влади переглянути медичну реформу, автором якої вона була



Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.



"Називати "поліпшенням реформи" боязкий крок у минуле – це означає брехати і зневажати всіх українців, в тому числі медиків, які заслуговують гідного і справедливого винагороди за свою роботу", - зазначила вона.



Вона висловила думку, що на сьогоднішній день і президент Володимир Зеленський і "Слуги народу" захищають виключно власні політичні інтереси і "статус-кво давно діють у регіонах медичних еліт і фармацевтичної мафії".

"Медикам – зрівнялівку і рабство, пацієнтам – страх, страждання і смерть, Зеленського і Ко – закордонні клініки і високі рейтинги. Українцям пора дорослішати, вимикати телевізор і розуміти наслідки власних рішень", – додала екс-міністр.



Але таку палку промову українці не оцінили, вказавши на те, що навіть медики виступають проти "реформ Супрун".

"Так закрийте вже свою хлібо**зку, пані Супрун. Давайте громадяни України будуть вирішувати, що робити, ані ви, гастролерка, з поставленим завданням скоротити населення країни", "Лікарі проти реформи, ЛІКАРІ! Так що не треба писати нісенітницю рабстві лікарів. Думається, що їм краще знати. Їдьте вже до себе додому, в США, і не лізьте сюди зі своїми ідіотськими ідеями", "Чемодан, вокзал... На всі чотири сторони! Проводите Ваші реформи в США, Канаді або яке там у Вас громадянство? Ми тут самі розберемося".

"У вбивці ще вистачає совісті говорити про охорону здоров'я, яку вона зруйнувала? Сиділа б краще мовчки в своєму рідному Мічигані, так молила Бога, щоб люди пробачили все що вона наробила", " Я щиро сподіваюся Уляна, що вас зловлять радикали, посадять в клітку і на кораблі, ну що б подовше плисти, відправлять до чортів собачим в Америку, а ще краще на північний полюс, там експерименти будете на ведмедях проводити..." - писали в мережі.

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