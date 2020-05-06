Два народи ніколи не були близькими

Росія й Україна ніколи не були братніми народами, хоч вони і близькі по духу

Про це відомий російський журналіст і телеведучий Володимир Познер заявив в одному зі своїх інтерв'ю, передає Politeka.net.

За його словами, він часто бував в Україні до подій на Донбасі, і відчуття того, що це – братський народ, у нього не виникло.

«Україна стала частиною Росії не тому, що вона цього прагнула, – у неї було безвихідне становище. Були поляки, католицизм, була дуже небезпечна ситуація, і вона в якійсь мірі, як і Грузія, змушена була стати частиною Росії. Але ж ще Мазепа та інші були проти», – підкреслив він.

Познер звернув увагу на той момент, що все це «братання» – частина радянської пропаганди, оскільки далеко не всі українці мирилися зі статусом «молодшого брата».

«Братні народи? Та ніякі не братські. Як тільки отримали можливість піти – одразу ж, не роздумуючи, пішли всі. Жодного братнього народу, ніхто не сказав: «Ми хочемо залишитися». Та ніхто не залишився», – пояснив він.

Журналіст відзначає схожість мов, одну релігію тощо. Однак це – не привід стверджувати про близькість. А війна на Донбасі і зовсім порвала в мотлох міфи про зв'язки двох народів.

«Не були ніякими вони братніми і не є такими. І думаю, звичайно, те, що сталося, звичайно, призвело до того, що на довгі роки відносини між Україною і Росією, Росією і Україною не будуть не те, що близькими, а емоційно не будуть близькими. Це так», – резюмував телеведучий.

Раніше ми писали про те, що у Познера діагностували рак. Вперше його виявили в 1993 році - коли лікарі знайшли в США пухлину передміхурової залози. Фахівці наполягли на операції. Завдяки тому, що медики вчасно втрутилися, а друзі та близькі підтримали - хвороба відступила.

Як з'ясувалося, чоловік неодноразово зіткнувся з раком. Тому Познера можна вважати прикладом для тих, хто зіткнувся зі смертельним діагнозом.

Нагадаємо, Познер розкрив план вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляла Politeka, Познер несподівано висловився про конфлікт на Донбасі.

Також Politeka писала, що журналіст Познер назвав головну відмінність росіян від українців.