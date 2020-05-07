Депутат нелегітимної Державної думи Костянтин Затулін пригрозив Україні втілити в реальність сценарій війни в Грузії

Свої умови він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

За його словами, саме Україна розв'язала конфлікт на сході країни, нібито, намагаючись догодити США, і в підсумку, РФ нападе на Україну, як свого часу напала на Грузію.

"Вони вже пішли цим шляхом, убивши Захарченко. Ми попередили, погодившись та підтримавши ідею про те, що пройдуть вибори в листопаді місяці у "ДНР". І вони пройдуть — це перше попередження, яке вам зробили. А наступне попередження полягає в тому, що якщо ви це робитимете, то в такому разі Росія вчинить так само, як вона вступила в 2008 році, коли Грузія "напала на Південну Осетію. Тобто, визнає і "ДНР", і "ЛНР", у неї іншого виходу не буде, у Росії", - сказав російський депутат.

Раніше, пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія продовжить захоплення України. За його словами, РФ не може піти ні на які поступки по Донбасу і пригрозив українцям окупацією нових регіонів. Як заявив пропагандист, територія України може звузитися до Львівської області.

Також ще один одіозний росіянин, депутат Володимир Жириновський озвучив план з повалення влади в Україні.

Так, він заявив, що Росії слід поставити ультиматум Заходу з вимогою змінити владу в Україні, не втручатися у війну в Сирії і скасувати санкції.

За його словами, якщо США і Європа відмовляться виконати ці умови, їх буде чекати зовсім інший сценарій. На цьому тлі він озвучив ідею поглинання України Росією.



