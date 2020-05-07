Депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин пригрозил Украине воплотить в реальность сценарий войны в Грузии

Свои условия он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, именно Украина развязала конфликт на востоке страны якобы, пытаясь угодить США, и в итоге, РФ нападет на Украину, как в свое время напала на Грузию.

"Они уже пошли по этому пути, убив Захарченко. Мы предупредили, согласившись и поддержав идею о том, что пройдут выборы в ноябре месяце в "ДНР". И они пройдут — это первое предупреждение, которое вам сделано. А следующее предупреждение состоит в том, что если вы это будете делать, то в таком случае Россия поступит так же, как она поступила в 2008 году, когда Грузия "напала" на Южную Осетию. То есть, признает и "ДНР", и "ЛНР", у нее другого выхода не будет, у России", - заключил российский депутат.

Ранее, пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия продолжит захват Украины. По его словам, РФ не может пойти ни на какие уступки по Донбассу и пригрозил украинцам оккупацией новых регионов. Как заявил пропагандист, территория Украины может сузиться до Львовской области.

Также еще один одиозный россиянин, депутат Владимир Жириновский озвучил план по свержению власти в Украине.

Так, он заявил, что России следует поставить ультиматум Западу с требованием сменить власть в Украине, не вмешиваться в войну в Сирии и отменить санкции.

По его словам, если США и Европа откажутся выполнить эти условия, их будет ждать совершенно другой сценарий. На этом фоне он озвучил идею поглощения Украины Россией.



