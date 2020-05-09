Про це він повідомив в Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський висунув умову, при якому заробітчани зможуть виїжджати за кордон

Україна під час карантину дозволяє громадянам виїхати за кордон на роботу за умови контракту мінімум на три місяці, і якщо країна, в яку вони спрямовуються, бере на себе зобов'язання забезпечити українців всім необхідним. Таку заяву Зеленський зробив під час поїздки до Закарпаття, повідомляє " Укрінформ ".

"Ми нікому нічого не блокуємо. Ми пояснили, що коли у нас йде карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти. Ми відпускаємо громадян на ці роботи – за умови, що нам показують копію контракту з людиною як мінімум три місяці роботи", – каже глава держави.

При цьому Зеленський підкреслив, що "коли країна, яка зв'язується з нами з дипломатичними зв'язками, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою – ми можемо бути впевнені, що якщо що-то з нашим громадянином станеться, його не викинуть на вулицю".

За словами президента, зараз багато країн надіслали замовлення на рейси для українців. Серед них – Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

"Хочете працювати за кордоном – будь ласка, рабства в Україні немає", – зазначив президент.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін принизив Володимира Зеленського. Глава країни-агресора відправив вітальні послання лідерам і громадянам різних країн, які входили в Радянський союз. При цьому президентів Україні (Володимир Зеленський) і Грузії (Саломе Зурабішвілі) серед них не було.

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