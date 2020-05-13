У Верховній Раді зайнялося робоче місце одного з депутатів, у результаті чого була зупинена робота парламенту

Про це повідомили відразу в кількох українських Телеграм-каналах, а очевидці зняли момент задимлення на камеру, передає Politeka.net.

Як стало відомо, турборежим не витримало робоче місце депутата від «Слуги народу» Максима Ткаченка. Його пульт для голосування почав диміти прямо під час роботи. Найімовірніше, виникли проблеми з проводкою, так як відкритого вогню не було, але було сильне задимлення. Очевидці відзначають, що запах горілої пластмаси відчувався ще вранці, коли депутати прийшли на роботу. Але вони не надали цьому значення. Трохи пізніше, коли минуло кілька голосувань, пульт почав диміти.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зупинив роботу парламенту на півгодини. На місце події прибув інженер, який розібрав пульт і намагався розібратися в проблемі.

Нардеп Олександр Качура у себе в соцмережах зазначив, що ще вранці говорив віце-спікеру Руслану Стефанчуку про запах палаючої проводки. Він зазначив, що коли пішов дим, в залі організувалася товкучка.

У мережі бурхливо відреагували на новину про пожежу в Раді.

«Може, чекають його в пеклі? Там воздасться по роботі!», «Ну ти куриш втіхоря, так хоч бички нормально тушив», «не дуже хороший знак. У однієї з головних прислуги виродка зад задимів. Це до подорожі в Ростов на Дону», «Від сорому запалало, чи що?», - пишуть користувачі мережі.

Пожар в ВР У нардепа от Слуги, Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Gepostet von Олександр Качура am Mittwoch, 13. Mai 2020

Нагадаємо, що Коломойський переможений: Рада прийняла доленосний для України закон, що тепер буде.

Як повідомляла Рoliteka, що Шмигаль грандіозно зганьбився в Раді перед Зеленським, з'явилося відео: "Не знаю, що відповісти".

Також Рoliteka писала, що Пальчевський попередив Зеленського про розплату за провал Шмигаля: "Думають, що їх не посадять".