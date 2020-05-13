Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розчарував українців ще більше, ніж його попередник

Як повідомляє Politeka.net про це у своєму відеозверненні на Facebook заявив телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути, доскролльте до кінця).

Він їдко прокоментував конфуз Дениса Шмигаля на засіданні Верховної Ради. Прем'єр не зміг відповісти на питання депутатів про те, коли в Україні з'являться нові робочі місця.

"Засів цей парламент, хай йому грець. Як би всіх їх посадити? От просто взяти всіх і посадити, як картоплю. У прем'єр-міністра Шмигаля, який, схоже, ще слабший, ніж попередній "кіндер-сюрприз", запитують: "А коли буде 500 тисяч робочих місць?". Він робить паузу і каже: "Я не знаю, що відповісти". А я не знаю, що сказати вже", - обурився Андрій Пальчевський.

Журналіст звернув увагу, що прем'єра поставив на посаду Володимир Зеленський. Однак уряд не виправдовує очікувань.

"Тому що цих людей приводить за ручку президент країни Володимир Зеленський, ставить і каже: ось Шмигаль, він - прекрасний, зараз я додам до нього Саакашвілі, і ця солодка парочка поведе нас до світлого майбутнього. Ось Альоша, кіндер-сюрприз, Гончарук - він прекрасний, найкращі рекомендації з гей-клубів, і ми поведемо вас до щасливого майбутнього", - іронізує телеведучий.

Андрій Пальчевський впевнений, що всім представникам чинної влади загрожує в'язниця. Він запропонував саджати чиновників на довічний термін.

посадить!!! как картошку?!! посадить!!! как картошку?!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 13. Mai 2020

"У мене питання: вони думають, що українців можна взагалі змішати з лайном? Вони думають, що їх не посадять? Я вам кажу, наступна влада, яка прийде, буде займатися одним, 100% - вона посадить всіх сьогоднішніх. І садити їх потрібно довічно задля повчання нащадкам. Ось таке у мене парламентсько-президентське послання і тим, і іншим", - підсумував Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський назвав головну проблему українців: "Коли нема чого жерти, ми терпимо, а за ідейку «помаранчеві краще блакитних» ми як ідіотики біжимо воювати".

А ще Politeka писала, що Пальчевський звернувся до Кличка: "Віталік, поки ти скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, всіх твоїх схематозников розженуть".

Також Politeka повідомляла, что Пальчевський зробив заяву: "У всьому світі карантин менш агресивний, ніж в Україні і гроші у людей є. Хто в цьому винен?".