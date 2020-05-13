В Верховной Раде загорелось рабочее место одного из депутатов, в результате чего была остановлена работа парламента

Об этом сообщили сразу в нескольких украинских Телеграмм-каналах, а очевидцы засняли момент задымления на камеру, передает Politeka.net.

Как стало известно, турборежим не выдержало рабочее место депутата от «Слуги народа» Максима Ткаченко. Его пульт для голосования начал дымиться прямо во время работы. Вероятнее всего, возникли проблемы с проводкой, так как открытого огня не было, но было сильное задымление. Очевидцы отмечают, что запах горелой пластмассы ощущался еще утром, когда депутаты пришли на работу. Но они не придали этому значение. Чуть позже, когда прошло несколько голосований, пульт начал дымить.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков остановил работу парламента на полчаса. На место происшествия прибыл инженер, который разобрал пульт и пытался разобраться в проблеме.

Нардеп Александр Качура у себя в соцсетях отметил, что еще утром говорил вице-спикеру Руслану Стефанчуку о запахе горящей проводки. Он отметил, что когда пошел дым, в зале организовалась толкучка.

В сети бурно отреагировали на новость о пожаре в Раде.

«Может, ждут его в аду? Там воздастся по труду!», «Ну куришь ты втихоря, так хоть бычки нормально туши», «Очень не хороший знак. У одной из главной прислуги урода зад задымил. Это к путешествию в Ростов на Дону», «От стыда запылало, что ли?», - пишут пользователи сети.

Пожар в ВР У нардепа от Слуги, Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Gepostet von Олександр Качура am Mittwoch, 13. Mai 2020

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