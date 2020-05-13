У середу, 13 травня, відбулося остаточне голосування Верховної Ради щодо закону про банки, так званого "антиколомойського закону", який вимагає МВФ

Рада прийняла вирішальний закон. 270 нардепів - "за", передає Politeka.net.

Мова про закон № 2571-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Без цього документа Міжнародний валютний фонд відмовляється обговорювати виділення Києву нового траншу. Україна може отримати збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів.

Цей закон вносить зміни в банківське законодавство, в тому числі, в судові розгляди навколо рішень НБУ. Закон стосується всіх банків, які збанкрутували внаслідок кризи 2014-2015 років.

Новий закон покликаний пом'якшити можливі наслідки ураження держави в судах з екс-бенефіціарами банків. Головна ідея: неправильні рішення держструктур – не привід для скасування їх рішень. І щоб отримати компенсацію за них, потрібно довести свої збитки з допомогою міжнародного аудитора.

Вважається, прийняття закону ставить хрест на спробах повернути націоналізований ПриватБанк колишньому власнику Ігорю Коломойському і оскаржити визнання його неплатоспроможності. Тому цей документ охрестили "антиколомойським".

Раніше на позачерговому засіданні Ради 30 квітня відбулося голосування за прискорений розгляд цього законопроета. Депутати дали добро на особливу процедуру для законопроекту №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Необхідність створення спецпроцедури для розгляду цього законопроекту виникла згідно з тим, що до нього подали рекордну кількість поправок - більше 16 тисяч. Фінансовому комітету Ради знадобився майже місяць, щоб розібрати ці поправки. Комітет рекомендував Раді врахувати близько 300 з них.

Нагадаємо, Коломойський програв: Рада винесла вердикт по скандальному закону, транш МВФ буде

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