Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти, коли виконає обіцянки, дані українцям

Як повідомляє Politeka.net, 13 травня глава Кабміну осоромився під час години запитань до уряду у Верховній Раді (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Ще в квітні Денис Шмигаль обіцяв створити півмільйона робочих місць, щоб жителі країни змогли протриматися на карантині. Як заявив прем'єр, повинні з'явитися прості вакансії, на які зможе влаштуватися будь-який бажаючий.

Тепер же, коли українці поступово виходять з карантину, депутати Верховної Ради нагадали главі Кабміну про цю обіцянку. Вони поцікавилися, коли саме з'являться обіцяні робочі місця. У відповідь Денис Шмигаль зам'явся і не зміг назвати конкретні дати.

"На жаль, навіть не знаю, що вам відповісти", - сказав прем'єр після довгої паузи і спробував загладити свій конфуз новими обіцянками. - "Сьогодні на засіданні уряду Міністерством економіки буде представлена програма з чіткою розкладкою, де, коли і які робочі місця будуть створені".

Денис Шмигаль додав, що робочі місця планують створювати при будівництві доріг і в транспортній сфері.

Варто відзначити, що на позачергове засідання Верховної Ради прийшов і президент України Володимир Зеленський. Він просив депутатів проголосувати за "історичний" закон про банки, який називають "Антиколомойским".

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