Російська журналістка, ведуча і екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак висловилася про Донбас

Вона заявила, що Росія частково спровокувала конфлікт на Донбасі, щоб відвернути увагу від проблеми Криму.

Таку заяву Собчак зробила під час телемосту з українськими журналістами, повідомляє Прямий.

За її словами, Кремль взагалі не має "підтримувати яку-небудь зі сторін конфлікту", ні "бути його стороною".

"Я вважаю, що Росія жодним чином не повинна брати участь у конфлікті на Донбасі, ми не повинні підтримувати жодну зі сторін конфлікту і самі не повинні бути стороною конфлікту. Очевидно, що зараз, незважаючи на запевнення російської влади, це все одно де-факто відбувається", — підкреслила політик.



На її думку, конфлікт на Донбасі частково був спровокований Росією, тому Кремль повинен вивести звідти своїх інструкторів і припинити постачати зброю бойовикам.

"Інструктори, всі ці люди прикидаються контрактниками або добровольцями, вся ця складна система нібито "нас тут немає" — це все повинно бути виведено за кордон. Україна — незалежна сусідня держава, яка в змозі самостійно вирішувати подібні проблеми. Тим більше, коли спочатку вони нагніталися, на мій погляд, ззовні", — зазначила вона.

Крім того, Собчак відзначила, що зараз ситуація ускладнилася, але спочатку вона була штучно роздутою.

"Росія повинна зробити все можливе, пора повернути мир в Донецьку і Луганську області. Зараз там ситуація можливо змінилася, але спочатку це все було спровоковано, щоб відвернути увагу, в тому числі і від кримської проблеми", — резюмувала Собчак.

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