Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак обрушилася критикою на Тіну Канделакі

Як передає Politeka.net , обурення вона висловила на своїй сторінці в Facebook.



Причиною гнівного посту стало те, що телеведуча прийняла виклик Бузової і підключилася до " ідіотичних челленджам інстаграмма".





"Тіна написала самий идіотичний пост. Пост про те, що відчувати захват з приводу чужого купання в макаронах мені не дозволяє «теорія арійської переваги». Не жартую. Це цитата",- повідомила Собчак.

Крім того, вона впевнена, що Канделакі зробила це їй зло і навела цитату Бродського «якщо Євтушенко проти колгоспів, то я - за».

"Розумію, що порівнювати Тіну з Бродським - блюзнірство. Але механізм схожий. Тінатін готова підтримати будь-яку дурість, якщо виявиться, що я цю дурість не підтримую. І все б нічого, але підтримувати дурість дурістю - це особливий гуманізм. Втім, хто на що здатний. Хтось наповнює вермішеллю ванну, а у когось вермішель в голові", - написала Собчак.

Підписники телеведучої поставилися до даного посту двояко: їх думки розділилися. Деякий підтримали її, але були й ті, які визнали таку поведінку Собчак неприпустимим.

"А обов'язково реагувати на те, що хтось там написав?", "Ксенія! Тут Ви дійсно програли))) Тіна на коні)))", "Ксенія , захоплююся ! Дуже правильні слова!" ,"Реально, Ксенія Анатоліївна, після вашого весілля, критикувати Бузову - непереконливо!!!", "Яка причина вашого конфлікту з Тіною Канделакі? Цікаво чому дві такі мудрі жінки ворогують?!", - писали користувачі мережі.

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