Российская журналистка, ведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась о Донбассе
Она заявила, что Россия частично спровоцировала конфликт на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от проблемы Крыма.
Такое заявление Собчак сделала во время телемоста с украинскими журналистами, сообщает Прямий.
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По ее словам, Кремль вообще не должен "поддерживать какую-либо из сторон конфликта", ни "быть его стороной".
"Я считаю, что Россия никоим образом не должна участвовать в конфликте на Донбассе, мы не должны поддерживать ни одну из сторон конфликта и сами не должны быть стороной конфликта. Очевидно, что сейчас, несмотря на заверения российских властей, это все равно де-факто происходит", — подчеркнула политик.
По ее мнению, конфликт на Донбассе частично был спровоцирован Россией, поэтому Кремль должен вывести оттуда своих инструкторов и прекратить поставлять оружие боевикам.
"Инструкторы, все эти люди, прикидывающиеся контрактниками или добровольцами, вся эта сложная система якобы "нас тут нет" — это все должно быть выведено за границу. Украина — независимое соседнее государство, которое в состоянии самостоятельно решать подобные проблемы. Тем более, когда изначально они нагнетались, на мой взгляд, извне", — отметила она.
Кроме того, Собчак отметила, что сейчас ситуация осложнилась, но сначала она была искусственно раздутой.
"Россия должна сделать все возможное, пора вернуть мир в Донецкую и Луганскую области. Сейчас там ситуация возможно изменилась, но сначала это все было спровоцировано, чтобы отвлечь внимание, в том числе и от крымской проблемы", — резюмировала Собчак.
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