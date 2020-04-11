Ксенія Собчак засвітила пікантну частину тіла в мережі і нарвалася на критику

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, схоже, сходить з розуму на карантині. Так, на останньому фото, яке з'явилося на її сторінці в Instagram, Ксенія вирішила похвалитися своєю п'ятою точкою в обтягуючому костюмі тілесного кольору. При цьому телеведуча сама фотографувала себе в дзеркалі, передає Politeka.net.

Варто звернути увагу, що на задньому плані в кадр потрапив чоловік Собчак режисер Костянтин Богомолов, який в цей час сидів і нудьгував за столом з пляшкою вина.

Фолловери не стрималися і відреагували на новий знімок уїдливими коментарями. Одним костюм нагадав наряд російської співачки Лоліти Мілявської, інші - звернули увагу на сумний вигляд Костянтина Богомолова на задньому плані.

«Нехай ж*па буде такий як на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на задньому плані за пляшкою вина дуже засумував. То від вірусу, то ж*пи», «А на передньому плані наслідки пляшки на задньому плані 😉😂», «Лолкин костюм чи що», «Як, Лолкин прикид в душу запав! Теж відразу подумала що Лола схудла😀😀😀😀», «Костянтин явно налаштований на іншу хвилю😉», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш.

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