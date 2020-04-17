Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак посварилась відразу з декількома артистами

Спір розгорівся під постом Собчак в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, телеведуча висловила свою думку з приводу прямих ефірів, які зараз ведуть зірки. Її обурив той факт, що зірки влаштовують дивні розваги, обливаючи себе всякою гидотою і відрізаючи жмути волосся.

«Дорослі жінки лаються через те, хто перший придумав обмазатися якимось гівном, а хто за ким повторив», - відрізала блондинка, натякаючи на популярну телеведучу Настю Івлеєву і Олю Полякову.

У коментарях у Собчак відписався комік і шоумен Максим Галкін, який, до речі, був гостем одного з прямих ефірів Івлеєвої. Він заявив, що люди таким чином веселять інших і ставляться до цього з іронією.

«Геть вся країна пережила твій катафалк і танці на весіллі, навіть на це іронії у людей вистачило, а тут хтось у себе на сторінці в локшині викупався – подумаєш…Коротше, легше. Серйозне обличчя - це ще не ознака розуму», - відрізав Галкін.

Собчак не змовчала і написала шоумену довгу відповідь про те, що її весілля було постіронією над усіма обрядами і умовностями, але багатьом цього не зрозуміти. Телеведуча вирішила вдарити по болючому і провела аналогію з Пугачовою.

«Для когось (не для мене, відразу обмовлюся) між Аллою Борисівною та умовною "Нюшею" теж немає особливої різниці – обидві співачки, а чо такого?)))) обидві співають!!!)», - уїдливо зауважила Собчак.

Варто відзначити, що в коментарях відписалася і українська зірка Оля Полякова.

«Згодна на всі 100%!!! Це тобі не весілля в катафалку!», - заявила вона.

Додамо, що Собчак підтримали деякі зірки і шанувальники. Так, продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна підтримала випад Собчак, назвавши прямі ефіри Бузової та Івлеєвої матюком.

«Хоч одна слушна думка вже і правда тошно дивитися на контентмейкерів наших! страшно що люди готові втрачати людську подобу і гідність заради статистики блін !!! заради обхватів», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Галкін з дітьми не змогли відірвати очей від молодої Пугачової в халатику: "Кохана, це....".

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