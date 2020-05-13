Верховна Рада проголосувала скандальний «антиколомойський закон», і його ухвалення стало першим справжнім випробуванням для президента Володимира Зеленського
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав політолог і блогер Віктор Бобиренко, передає Politeka.net.
Він нагадав, що перед голосуванням глава держави приїхав у Верховну Раду і сказав коротку промову:
«Я не буду дуже довго, я думаю, що і так питання банківського закону дуже затягнулося... Я думаю, що протягом моєї каденції і вашої буде кілька важливих історичних законопроектив, які повинні об'єднувати всі партії. Я хочу, щоб саме так пройшло сьогодні голосування. Я звертаюся до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали за це законопроект, який повинен захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз. Спасибі».
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Незважаючи на слова президента, не вся фракція вирішила підтримати закон. За нього проголосували 200 слуг народу. Однак свої голоси додали «Європейська Солідарність», «Голос», частково групи «Довіра» і «За майбутнє». Таким чином набралося 270 «за».
Прийняття цього закону – добрий знак для України, впевнений блогер, а також перше випробування, яке пройшов Зеленський на посаді.
Проте сьогодні остаточно стало ясно, що більшості у глави держави в Раді немає.
«По-пацанськи, так треба розпускати Раду… Але це по-пацанськи. А тут же вам не лох», – резюмував політолог.
Як відомо, ухвалення цього закону ставить хрест на спробах повернути націоналізований ПриватБанк колишньому власнику Ігорю Коломойському й оскаржити визнання його неплатоспроможності. Тому цей документ охрестили «антиколомойським».
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