Верховна Рада проголосувала скандальний «антиколомойський закон», і його ухвалення стало першим справжнім випробуванням для президента Володимира Зеленського

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав політолог і блогер Віктор Бобиренко, передає Politeka.net.

Він нагадав, що перед голосуванням глава держави приїхав у Верховну Раду і сказав коротку промову:

«Я не буду дуже довго, я думаю, що і так питання банківського закону дуже затягнулося... Я думаю, що протягом моєї каденції і вашої буде кілька важливих історичних законопроектив, які повинні об'єднувати всі партії. Я хочу, щоб саме так пройшло сьогодні голосування. Я звертаюся до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали за це законопроект, який повинен захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз. Спасибі».

Незважаючи на слова президента, не вся фракція вирішила підтримати закон. За нього проголосували 200 слуг народу. Однак свої голоси додали «Європейська Солідарність», «Голос», частково групи «Довіра» і «За майбутнє». Таким чином набралося 270 «за».

Прийняття цього закону – добрий знак для України, впевнений блогер, а також перше випробування, яке пройшов Зеленський на посаді.

Проте сьогодні остаточно стало ясно, що більшості у глави держави в Раді немає.

«По-пацанськи, так треба розпускати Раду… Але це по-пацанськи. А тут же вам не лох», – резюмував політолог.

Як відомо, ухвалення цього закону ставить хрест на спробах повернути націоналізований ПриватБанк колишньому власнику Ігорю Коломойському й оскаржити визнання його неплатоспроможності. Тому цей документ охрестили «антиколомойським».

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