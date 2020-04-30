В четверг, 30 апреля, на внеочередном заседании в Верховной Раде состоялось голосование за ускоренное рассмотрение так называемого «антиколомойского закона»

Нардепы дали добро на особую процедуру для Законопроекта №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Такое решение поддержали 255 депутатов. "За" проголосовали 213 "слуг народа", а также "Довира" - 14, "Голос" - 18, внефракционные – 10.

Необходимость создания спецпроцедуры рассмотрения для этого законопроекта возникла в связи с тем, что к нему подали рекордное количество поправок — больше 16 тысяч. Комитет рекомендовал Раде учесть около 300 из них.

16 апреля Рада приняла закон об изменении своего регламента, предусмотрев особую процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок.

Проект закона №3260 предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

В законопроекте предлагается внести статью 266-1 в кодекс Украины административного судопроизводства.

В пунктах этой статье говорится о том, что решение суда не может стать основанием для возврата банка его бывшим владельцам.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Напомним, принятие закона относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ и получения новой помощи. Украина может получить увеличенное финансирование до 10 миллиардов долларов.

Отметим, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отдельные народные депутаты планируют обжаловать «антиколомойский» закон в Конституционном суде. При этом он уточнил, что это нардепы не от монобольшинства.

Разумков также добавил, что и него самого есть вопросу к документу, однако озвучивать их не стал.

Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.

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