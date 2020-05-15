Тристороння контактна група (ТКГ) з Донбасу з участю оновленої української делегації провела відеоконференцію 14 травня

Зазначимо, українська сторона відкинула можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Також наголошується, під час роботи політичної групи українська сторона акцентувала на тому, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки за Конституцією і законодавством України і на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Зокрема це передбачає стабильностьи установ, що гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захисту прав меншин.

Крім того, вибори можна провести тільки після того, як Україна отримає повний контроль над кордоном.

Окремо було підкреслено необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, враховуючи насамперед на гуманітарні критерії, і зазначено, що КПВВ в Золотому облаштовано і готове до роботи у будь-який час.

У контексті обговорення графіка роботи ТКГ Україна підкреслила готовність працювати у форматі 24/7.

При цьому політичний представник РФ Борис Гризлов залишився незадоволений результатами відео зустрічі. Йому не сподобалося, що Київ відмовляється вести діалог з представниками Донбасу.

За його словами, українська делегація "саботує вирішення політичних питань врегулювання кризи на Донбасі", так як відмовилася від прямого діалогу з бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР".

Ще більше загострилася обстановка на засіданнях підгруп з-за нового складу українських представників, ряд яких "продемонстрували відкрите небажання взаємодіяти" з представниками терористів.

У людини Путіна, схоже зовсім здали нерви і він накинувся з погрозами на українську владу.

У своєму істеричному пасажі він заявив, що "парія "Слуг народу" ризикує перетворитися в партію "слуг війни"".

Окрім того, представник Росії в Тристоронньої контактної групи по Донбасу звинуватив Україну в тому, що під час переговорів 14 травня не було прийнято заяву про додаткові заходи з припинення вогню.

Нагадаємо, у Донецьку помітили українську бойову техніку, фото: "патріот України".

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