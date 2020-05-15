Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу с участием обновленной украинской делегации провела видеоконференцию 14 мая

Отметим, украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Также отмечается, во время работы политической группы украинская сторона акцентировала на том, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться только по Конституции и законодательству Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ. В частности это предусматривает стабильностьи учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств.

Кроме того, выборы можно провести только после после того, как Украина получит полный контроль над границей.

Отдельно была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии, и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

При этом политический представитель РФ Борис Грызлов остался недоволен результатами видео встречи. Ему не понравилось, что Киев отказывается вести диалог с представителями Донбасса.

По его словам, украинская делегация "саботирует решение политических вопросов урегулирования кризиса на Донбассе", так как отказалась от прямого диалога с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Еще больше обострилась обстановка на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать" с представителями террористов.

У человека Путина, похоже совсем сдали нервы и он набросился с угрозами на украинскую власть.

В своем истерическом пассаже он заявил, что "пария "Слуг народа" рискует превратиться в партию "слуг войны"".

Корме того, представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу обвинил Украину в том, что во время переговоров 14 мая не было принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня.

Напомним, в Донецке заметили украинскую боевую технику, фото: "патриот Украины".

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