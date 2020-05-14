Интересно, как они туда попали

В оккупированном Донецке внезапно объявились украинские «Грады» и БТР, обозначенные желто-голубым флагом и буквами ЗС

Правда, не настоящие и не в натуральную величину, а игрушечные, сообщает в своем телеграмм-канале блогет Злобный Донецкий Укр.

«Магазин Дом игрушки на Текстильщике в Донецке. Когда хозяин – патриот Украины», – подписал два снимка, сделанных в торговом заведении, автор публикации.

На фотографиях – игрушечная система залпового огня «Град» на базе ЗИЛ-131 и БТР-80. На обеих игрушках – украинский флаг.

Как эти игрушки попали в магазин, остается только догадываться.

Ранее мы рассказывали о том, что оккупация Россией Донбасса и массированная информационная война против Украины на этих территориях уже принесли свои страшные плоды, суть которых до конца понимают еще не все.

Самое страшное, что в ОРДЛО подрастает поколение детей, которые родились в Украине, но еще маленькими оказались в «русском мире» и уже шесть лет живут в нем. Что из этого вышло, рассказали в сети.

По словам автора, к знакомым в украинскую столицу на новогодние праздники приехали родственники из Луганска с двумя дочками, младшей из которых шесть лет, а вторая учится в четвертом классе.

Так, двоюродная сестра, взрослая женщина, всячески демонстрировала сепаратистские и пророссийские настроения, показывая презрение ко всему украинскому. Когда ее киевская родственница предложила переехать в Украину и отдать детей в нормальные детсад и школу та ответила, что им и там хорошо, и «в ЛНР учат не по-бандеровски».

В школе детям на уроках рассказывают о героях «Л/ДНР» и учат равняться на них, быть смелыми и готовыми отдать свою жизнь за «республику» и Россию.

Напомним, предатели Украины больно поплатились за получение гражданства РФ.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».