Аграрний фонд очолив син колишнього заступника генпрокурора, якого пов'язують з главою СБУ Іваном Бакановим

33-річний Богдан Банчук став новим керівником ПАТ "Аграрний фонд", який займається створенням сприятливих умов для розвитку аграрного сектору в Україні. Як передає Znaj.ua, батько молодого начальника Микола Банчук з кінця 80-х обіймав різні посади в органах прокуратури. Влітку 2019 року він став консультантом голови СБУ Івана Баканова.

З'ясувалося, що сім'я Банчуків володіє непристойними статками, хоча Микола Банчук майже все життя працював у державних структурах. Банчуки володіють п'ятьма будинками, великою квартирою в Києві, гаражами, офісами та іншими приміщеннями. На них зареєстровано понад 10 земельних ділянок. Тільки готівкою у сім'ї радника Баканова зберігається 400 тисяч доларів.

Банчук-молодший, який тепер очолює Аграрний фонд, теж не промах. Вже студентом він став власником величезної квартири в Києві. У його сім'ї є ще одна квартира, будинок 17 земельних ділянок. Банчук і його дружина їздять на дорогих автомобілях загальною вартістю 1,4 мільйона гривень. Хлопець починав працювати в Міністерстві закордонних справ. Вже в 27 років він став заступником голови РДА на Буковині, після чого працював в структурах Укроборонпрому.

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