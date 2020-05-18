Аграрный фонд возглавил сын бывшего заместителя генпрокурора, которого связывают с главой СБУ Иваном Бакановым

33-летний Богдан Банчук стал новым руководителем ПАО "Аграрный фонд", который занимается созданием благоприятных условий для развития аграрного сектора в Украине. Как передает Znaj.ua, отец молодого начальника Николай Банчук с конца 80-х занимал различные должности в органах прокуратуры. Летом 2019 года он стал консультантом главы СБУ Ивана Баканова.

Выяснилось, что семья Банчуков владеет неприличным состоянием, хотя Николай Банчук почти всю жизнь работал в государственных структурах. Банчуки владеют пятью домами, большой квартирой в Киеве, гаражами, офисами и другими помещениями. На них зарегистрировано более 10 земельных участков. Только наличными у семьи советника Баканова хранится 400 тысяч долларов.

Банчук-младший, который теперь возглавляет Аграрный фонд, тоже не промах. Уже студентом он стал владельцем огромной квартиры в Киеве. У его семьи есть еще одна квартира, дом и 17 земельных участков. Банчук и его жена ездят на дорогих автомобилях общей стоимостью 1,4 миллиона гривен. Парень начинал работать в Министерстве иностранных дел. Уже в 27 лет он стал замом главы РГА на Буковине, после чего работал в структурах Укроборонпрома.

Напомним, что в Украине суды закрыли 25% дел против коррупционеров.

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