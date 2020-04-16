Громадяни вже давно не вірять вітчизняній Феміді

Боротьба з корупцією в Україні зазнала гучної поразки

У минулому році з-під відповідальності йшов кожен четвертий підозрюваний у корупції, передає ресурс «Наші гроші» з посиланням на дані Національної доповіді щодо принципів реалізації антикорупційної політики в 2019 році.

У суди надійшло 3949 справ про корупційні діяння, проте кожну четверту справу було закрито. Що ж стосується розглянутих справ, то суди винесли вироки 1479 громадянам, а виправдали 526 осіб.

За інформацією НАЗК, щорічно кількість справ про корупцію збільшується: 31 грудня 2019-го корупційних проваджень налічувалося 9054.

Такі цифри українців не здивували, оскільки більшість громадян не вірять у правосуддя і впевнені, що судді самі не проти по можливості розжитися.

«Хто б сумнівався! А судді-хто? Просто смішно дивитися, коли пред'являють "підозру"великому ворюзі, вірніше, тому, хто краде по-великому. Ми заздалегідь знаємо, чим усе скінчиться», «Як завжди відкупилися. Видно, нічого в цій країні під назвою Україна не зміниться», «Хай живе український суд, найгуманніший у світі для корупціонерів. 😀😀😀», «Ворон ворону око не виклює! Хабарники з корупціонерами знайдуть спільну мову!😷👿😈», «Гроші поділили, і ніхто в накладі не залишився, чому б не закрити», – міркують у коментарях.

Раніше ми писали про те, що 7 квітня детективи НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України затримали начальника слідчого управління податкової міліції ГФС в Київській області Олександра Чепеля на отриманні хабара у розмірі 50 тисяч доларів. Чиновник вимагав гроші за ухвалення позитивного рішення в кримінальному провадженні на користь приватної фірми.

Отже, навіть перебуваючи у стані розформування Державна фіскальна служба залишається оплотом корупції, а її кадри, використовуючи залишки повноважень, вимагають хабарі.

Нагадаємо, Томенко розкрив підлу схему влади з новими штрафами.

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