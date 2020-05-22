Конфлікт на Донбасі буде довгостроковим, тому що його завершенню перешкоджають кілька факторів

Про це у колонці для «Апострофа» написав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Микола Капітоненко.

За його словами, спроба врегулювати конфлікт, а потім все кинути, пославшись на непоступливість іншої сторони, не пройде безслідно. Імпровізація в кризові моменти в бажанні поєднати жорсткий конфлікт з Москвою і тут же демонструвати відкритість, відгукнуться державі.

«Україна ризикує остаточно перетворитися в обставину міжнародної політики, втративши залишки ініціативи та здібностей формувати порядок денний… – вважає експерт. – Тепер на нас чекають роки збройного конфлікту і перспектива перетворення України в інструмент інших держав».

Зеленський не зміг і тепер вже не зможе не тільки повернути окуповані території, але і заморозити конфлікт. Тому, що мир не настав, є кілька причин, пояснив експерт.

По-перше, підкреслює він, спочатку не було ні плану, ні стратегічного бачення. Все обмежувалося порожніми гаслами, невиправданими очікуваннями і блефом типу зведення стіни або «плану Б».

Друга причина – це слабкість державних інституцій в Україні. Тут не можуть втілювати в життя власну політику і рішення.

Третя причина в тому, що Зеленський недооцінив, що сучасні конфлікти виглядають дещо по-іншому і являють собою заплутану боротьбу за корпоративні, відомчі, корупційні та політичні інтереси численних суб'єктів. Таким чином, для багатьох з них вигідні багаторічні конфлікти, і їх завершення вони не хочуть, а тому будуть зривати будь-які спроби домовитися.

«Зеленський, можливо, перебував у полоні ілюзії про те, що раз миру хоче більшість, то політична підтримка таких ініціатив забезпечена. Забуваючи про те, що реальний вплив у таких питаннях має здатність лобіювати свої інтереси, а не кількість прихильників», – пише автор.

Ну і ще одним каменем спотикання є проблема зовнішньополітичного планування. В України немає союзників, режим антиросійських санкцій існує тільки тому, що це вигідно тим, хто його запровадив і підтримує, країна погано розуміє мотиви Заходу, живучи в парадигмі 1990-х.

«З самого початку шансів на виконання обіцянок Зеленського по Донбасу було мізерно мало. Обміни і розведення сил – це просто окремі кроки, які легко відіграються тому. Динаміка та структура конфлікту залишилися незмінними, а час в подібних випадках грає на користь його продовження. Тепер питання в тому, чи є у президента новий план?», – резюмував експерт.

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