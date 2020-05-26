П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився 26 травня на запланований допит в Державне бюро розслідувань, але зате засвітився в іншому місці, здивувавши новою зовнішністю

Порошенка повинні були допитувати як свідка у справі про контрабанду колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників. Але замість того, щоб давати роз'яснення правоохоронцям, екс-гарант вирушив на відкриття виставки з тими ж картинами. Він об'явився в столичному музеї Івана Гончара, що належить його дружині Марині Порошенко.

Екс-президент здивував своїм виглядом у музеї - в сильно схудлому Петрі Олексійовичі важко впізнати колишнього, часів його каденції. Кадри з ним облетіли мережу. Українці не втрималися, щоб не обговорити "нового" Порошенка.

"Порошенки, ви ще красивіше обидва стали, відпочили, виспалися..."; "Схуд! Нервував напевно!", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, журналістам вдалося розкопати, з чим пов'язані такі різкі зміни зовнішності Порошенка. З'явилася інформація, що в березні тиждень політик перебував в іспанській клініці SHA Wellness, де пройшов курс детоксикації. Фахівці стверджують, що за період відпочинку він скинув від 10 до 20 кілограмів.

До лікування Порошенка входили косметичні процедури по омолодженню, курс лекцій та тренувань, а також програма по зниженню ваги, заснована на макробіотичній дієті. За такий курс, за даними ЗМІ, Порошенко заплатив 3600 євро, і це без проживання та харчування.

Нагадаємо, Зеленський порівняв себе з Порошенком і відмовився виносити обіцяний вирок: "я поважаю...".

Також Politeka писала, що Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис.