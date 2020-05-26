Екс-"прокурор" окупованого Криму та нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська забила тривогу через кримінальні справи, які відкрили проти неї в Україні

Так, Наталя Поклонська назвала помстою кримінальні справи, відкриті проти неї в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, про це Поклонська заявила у своєму Telegram-каналі, стверджуючи, що нібито нічого не знала про ці кримінальні справи.

"Це помста за мою відмову виконувати злочинні накази осіб, що організували в 2013 – 2014 роках в Україні державний переворот. Розцінюю, як загрозу і надання тиску на мене з політичних мотивів і у зв'язку з виконуваними мною посадовими обов'язками", – написала Поклонська.

Вона заявила, що українська прокуратура нібито "займається симуляцією" і веде "віртуальні розслідування".

"Щодо мене (як і інших посадових осіб скинутої влади) шостий рік триває фальсифікація віртуальних кримінальних справ і виходять різні загрози фізичного знищення з боку осіб, які вчинили державний переворот", - написала скандальна Поклонська.



Також раніше повідомлялося, що Наталя Поклонська заявила, що готова стати послом Росії в Україні. За її словами, вона хоче, щоб між людьми знову був мир. Таким чином, вона висловила готовність приїхати в Київ.

"Я готова (стати послом Росії в Україні), тому що я люблю Україну, тому що я її знаю, тому що вона в мені", - заявила Поклонська.

Крім цього, Поклонська зізналася, що підтримує президента України Володимира Зеленського, і голосувала за нього на виборах.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, Поклонскую прорвало після парі про повернення Криму: "хто сунеться на нашу землю...".

Також Politeka писала, що Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії: "Вони цього хочуть".