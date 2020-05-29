Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна планує зробити з так званими адміністраціями "ДНР" і "ЛНР"



Він заявив, що так звані адміністрації "ДНР" і "ЛНР" будуть ліквідовані відразу після переходу контролю над окуповані частиною Донбасу до української сторони. За його словами, Україна взагалі не збирається вести переговори з "республіками".

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу ATR.

Також він додав, що ніяких перспектив так звані "Л/ДНР" у майбутній системі розв'язання конфлікту навколо Донбасу не мають. Адже після виведення російських військ і відновлення контролю над кордоном у них не може бути ніякого майбутнього в Україні.

"Україна не буде вести розмови з адміністраціями "Л/ДНР", відповідно вони не мають жодних перспектив у майбутній системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, буде система виведення військ, відновлений контроль кордону, то, власне, де цієї окупаційної адміністрації бути... Відповідь — ніде", зазначив український міністр.

Також раніше повідомлялося, що віце-прем'єр України, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзников вважає, що Україна має всі шанси повернути Крим і окуповані території Луганської і Донецької областей.

Він вважає, що першим в орбіту України повернеться саме Донбас. Якщо Крим – це «наземний авіаносець», який Росії стратегічно потрібен для присутності в Чорному морі, то з ОРДЛО все інакше.

Нагадаємо, Рибчинський пояснив, як конфлікт з Росією пішов на користь українцям.

Як повідомляла Politeka, жителі "ДНР" збунтувалися, намагаючись прорвати" кордон.

Також Politeka писала, що українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" й "екстрасенсів" для ОРДЛО.