Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна планує зробити з так званими адміністраціями "ДНР" і "ЛНР"
Він заявив, що так звані адміністрації "ДНР" і "ЛНР" будуть ліквідовані відразу після переходу контролю над окуповані частиною Донбасу до української сторони. За його словами, Україна взагалі не збирається вести переговори з "республіками".
Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу ATR.
Також він додав, що ніяких перспектив так звані "Л/ДНР" у майбутній системі розв'язання конфлікту навколо Донбасу не мають. Адже після виведення російських військ і відновлення контролю над кордоном у них не може бути ніякого майбутнього в Україні.
"Україна не буде вести розмови з адміністраціями "Л/ДНР", відповідно вони не мають жодних перспектив у майбутній системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, буде система виведення військ, відновлений контроль кордону, то, власне, де цієї окупаційної адміністрації бути... Відповідь — ніде", зазначив український міністр.
Випробування для українців, обвал курсу і нововведення на кордоні – головне за ніч
ПриватБанк не дає зняти готівку з карт, банк зробив заяву: «Терміново потрібно...»
Банкомати в Україні зникнуть, експерт розкрив деталі: "Нацбанк хоче..."
Нацбанк показав українцям нові гроші, з "папірцями" можна попрощатися: "З 2 червня..."
Також раніше повідомлялося, що віце-прем'єр України, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзников вважає, що Україна має всі шанси повернути Крим і окуповані території Луганської і Донецької областей.
Він вважає, що першим в орбіту України повернеться саме Донбас. Якщо Крим – це «наземний авіаносець», який Росії стратегічно потрібен для присутності в Чорному морі, то з ОРДЛО все інакше.
Нагадаємо, Рибчинський пояснив, як конфлікт з Росією пішов на користь українцям.
Як повідомляла Politeka, жителі "ДНР" збунтувалися, намагаючись прорвати" кордон.
Також Politeka писала, що українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" й "екстрасенсів" для ОРДЛО.