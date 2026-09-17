Дефіцит продуктів у Рівненській області — про нього останніми днями активно говорять у соцмережах після російських ударів по виробництвах. Журналісти перевірили, чи справді з полиць зникають крупи, цукор, сіль та олія.

Подорожчання продуктів у Рівненській області змусило містян уважніше стежити за полицями. Тепер у соцмережах активно поширюють повідомлення, що через російські удари по виробництвах у дефіциті опинилися гречка, рис, цукор, сіль та олія.

Журналісти ITV Media Group вирушили на рівненський ринок, щоб перевірити, чи справді є проблема. Гречка на прилавках є, рис теж. Цукор, сіль, олія та локшина швидкого приготування — на місці. Продавці на ринку дефіциту продуктів не бачать.

Інша картина — у супермаркетах Рівного. Тут дефіцит помітніший: журналісти обійшли ряди і, до прикладу, не знайшли жодного пакета гречки. Покупці при цьому запевняють, що панікувати не збираються, адже інформації про дефіцит зараз багато, але не факт, що вона відповідає дійсності.

Ситуація не унікальна для Рівного. Як повідомляє 0352.ua, після нових ракетних атак попит на продукти тривалого зберігання стрімко зріс у кількох містах — Дніпрі, Кривому Розі, Тернополі, Чернівцях, Рівному, Луцьку та Києві. Мережа АТБ навіть ввела обмеження: не більше шести одиниць або кілограмів одного товару на одну особу, щоб стримати панічні закупівлі та оптовий викуп для перепродажу.

Економіст Олег Пендзин, який коментував ситуацію для ITV Media Group, наголошує: говорити про повне зникнення круп, цукру, солі чи олії з продажу наразі підстав немає. На рівненському ринку основні продукти є, а в супермаркетах окремі полиці можуть спорожніти швидше через попит чи перебої з постачанням.

Фізичного дефіциту продуктів в Україні теж немає, підкреслює керівник аналітичного відділу асоціації УКАБ Максим Гопка. Країна має профіцит пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику та соняшникової олії, а також достатньо цукру, яєць і м'яса птиці. Більше залежать від імпорту хіба що рис, риба й морепродукти, цитрусові, банани, кава, чай та какао.

Скільки продуктів варто мати вдома

Експерти радять не запасатися десятками кілограмів круп чи пляшками олії. Нутриціологиня Альона Піддубна рекомендує тримати вдома базовий запас на 3–5 днів, щоб родина могла спокійно пережити короткочасні перебої з електропостачанням, водою чи доставкою. Головне — не перетворювати підготовку на панічні закупівлі, адже саме масовий попит може швидше спорожнити полиці, ніж реальний дефіцит.

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