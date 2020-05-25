Правила будут действовать уже совсем скоро

Уже в ближайшее время в Украине будет введена накопительная пенсионная система, о которой говорят последние несколько лет

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас в Кабмине разрабатывают законопроекты, которые позволят в ближайшее время запустить эту реформу.

«Для нас это неизбежность - двигаться к пенсионной системе с накопительными фондами… Не хочу показаться аж слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести», - заявил премьер.

Отмечается, что накопительная система, на данный момент, - это единственная возможность обеспечить будущих пенсионеров выплатами. Дело в том, что через 15 лет количество пенсионеров будет намного большим, чем количество трудоспособного населения.

В Кабмине обсуждают следующий вариант: 2% ЕСВ хотят направить на накопления, а еще 2% - брать из налога на доходы физлиц. По достижению пенсионного возраста деньги можно будет забрать сразу, рассрочить выплаты на 5-10 лет или выбрать пожизненное содержание с фиксированной выплатой.

При этом часть выплат по-прежнему будет обеспечивать государство, а часть – сами люди.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае нехватки стажа: "украинцам необходимо...".

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно».

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.