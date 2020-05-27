Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Владимиру Зеленскому подключить волонтеров к наблюдению за украинцами

По задумке главы правительства, добровольцы должны помочь отслеживать соблюдение противоэпидемических правил в рамках борьбы с китайским вирусом. Как сообщается в пресс-службе Офиса президента, глава государства уже поддержал это предложение.

В своем Телеграм-канале Шмыгаль уточнил, что правительство предлагает подключить волонтеров к отслеживанию того, как соблюдаются правила карантина в местах скопления людей. Они также будут рассказывать людям о том, как правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, посещать магазины и общественные заведения.

В качестве примера успешного использования подобной системы премьер привел Италию.

В свою очередь, Зеленский назвал эту идею «очень хорошей» и выступил за ее внедрение в нашей стране.

«Это очень хорошая идея. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношение масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности», - подчеркнул президент.

Представители Министерства социальной политики также поддержали предложение премьера.

Отметим, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что избежать второй волны заболеваемости китайским вирусом украинцы смогут лишь в двух случаях. Так, в это произойдет, если вирус потеряет агрессивность и уровень заражения пойдет на спад; а также если у 95% населения сформируется коллективный иммунитет, после вакцинации.

Пока эти два условия не будут соблюдены, отметил Ляшко, не стоит ждать, что вирус перестанет циркулировать в Украине и в мире.

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