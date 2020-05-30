Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подал электронную декларацию за 2019 год

Как передает Politeka.net, соответственные данные появились в электронном реестре НАПК.

По сравнению с 2018 годом, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вместе с женой за прошлый год увеличили свой доход втрое.

Так, спикер Рады задекларировал дом с площею 500 квадратных метров под Киевом стоимостью почти 3 млн гривен. Более того, соратник президента владеет земельными участками, квартирами в Киеве и области.

Отметился Разумков и любовью к дорогим автомобилям: общая стоимость его автопарка составила более 2 миллионов гривен. В его гаражах можно увидеть Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года).

Всего за 2019 год спикер заработал около 178 тыс. гривен, а его доходы от бизнеса и зарплата до избрания спикером Рады превысили 1 млн гривен.

Также стоит отметить, что семья Разумкова владеет и бизнесом. На его жену Юлию Чайку оформлена компанией "Бизнесинвестбуд". Также она имеет контрольный пакет в "Интеринвест XXI века" (кредитная организация) и треть в "Украинской политконсалтинговой группе".

Доходы ж супруги составили почти 4 миллиона гривен.

Семья предпочитает хранить деньги в наличных: в декларации указана сумма 165 тыс. долларов и более 900 тыс. гривен, а вот на банковских счетах - более 130 тыс. гривен и 1 325 евро.

Также стоить отметить, что Разумков дал взаймы около 1 млн долларов.

Ранее народный депутат от «Голоса» Святослав Вакарчук также подал декларацию о доходах за 2019 год.

Нардеп и его семья показали украинцам свои несметные богатства, в их владении оказалось немало имущества.

В частности, Вакарчук и его сожительница Ляля Фонарева имеют:

три квартиры в Киеве;

земельный участок на 598 м.кв. и дом на 121 м.кв.;

автомобиль Land Rover Range Rover;

автомобиль BMW G32 640i xDrive;

автомобиль BMW 528I.

Кроме того, Вакарчук владеет внушительным портфелем ценных бумаг разных предприятий: только на Стахановском заводе ферросплавов у него 1,150 миллионов акций.

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