Президент Владимир Зеленский в честь Дня вышиванки, 21 мая, похвастался "трендовым" образом в сети и поздравил украинцев
Гарант поделился свежим фото в соцсети Фейсбук, на котором предстал вместе с первой леди Еленой Зеленской, передает Politeka.net. Глава государства сделал селфи в белой вышиванке с темно-синим орнаментом на груди. К нему прильнула жена в синей сорочке. Оба они мило улыбались на камеру.
Кроме того, в пресс-службе Офиса президента добавили, что Зеленский отправил украинские вышиванки в качестве подарка лидерам стран мира. Так, символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди США, Германии, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.
Сияющая чета Зеленских в вышиванках - после трагедии, произошедшей накануне в Луганской области - послужила как "красная тряпка" для украинцев. Свое неоднозначное мнение пользователи поспешили высказать в комментариях.
"После года нахождения на посту президента и вчерашней пресс-конференции хотелось бы спросить гаранта: "Вам не стыдно перед своими родителями, перед всеми своими избирателями, гражданами Украины, пересічними українцями, перед самим собой, в конце концов?!"
Напомним, вечером 20 мая в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области в результате взрыва погиб легендарный комбат Сергей Губанов и пострадали еще трое военных.
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