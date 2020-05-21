Президент Владимир Зеленский в честь Дня вышиванки, 21 мая, похвастался "трендовым" образом в сети и поздравил украинцев

Гарант поделился свежим фото в соцсети Фейсбук, на котором предстал вместе с первой леди Еленой Зеленской, передает Politeka.net. Глава государства сделал селфи в белой вышиванке с темно-синим орнаментом на груди. К нему прильнула жена в синей сорочке. Оба они мило улыбались на камеру.

Кроме того, в пресс-службе Офиса президента добавили, что Зеленский отправил украинские вышиванки в качестве подарка лидерам стран мира. Так, символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди США, Германии, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

Сияющая чета Зеленских в вышиванках - после трагедии, произошедшей накануне в Луганской области - послужила как "красная тряпка" для украинцев. Свое неоднозначное мнение пользователи поспешили высказать в комментариях.

"После года нахождения на посту президента и вчерашней пресс-конференции хотелось бы спросить гаранта: "Вам не стыдно перед своими родителями, перед всеми своими избирателями, гражданами Украины, пересічними українцями, перед самим собой, в конце концов?!"

"Какая искренняя и совсем не ехидная улыбка... Там потери опять... Повестка в армию по ночам не мучает?"

"Интересно, за небедную зарплату в 5000 грн. Отмечал бы день вышиванки?"

"А мне пришло смс сообщение от водопостачання, что за неуплату обратятся в суд.... Хорошего вам дня слуги! Вышиванка красивая"

"Так сумно, що й не хочеться святкувати. НІчого. Війна іде. Різниця між прошарком влади і простим людом така, що особам при владі ніколи не зрозуміти яким чином простий народ ще не помер з голоду"

"Ему вышивка идет, как корове седло. Только позорят украинский народ"

"У людей хлеб не за что купить, а он вышиванку празднует"