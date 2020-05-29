Українська влада вирішила серйозно взятися за резервістів, які порушують правила військового обліку

Законопроект про суттєве збільшення штрафів для них вніс і зареєстрував у Раді президент Володимир Зеленський, передає Politeka.net.

Він пропонує карати порушників правил військового обліку штрафами в розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів. Оскільки для адміністративних порушень такий мінімум становить 1051 гривню, то суми штрафів будуть коливатися від 30 до 50 тисяч гривень.

У проекті передбачено покарання і за повторне порушення в особливий період. Сума штрафів буде досягати 100 неоподатковуваних мінімумів, що в перекладі на гривні складе до 100 тисяч. Якщо ж резервіст порушить закон про оборону, то це потягне на штраф до 500 тисяч гривень.

За псування або втрату військово-облікових документів українських резервістів можуть покарати штрафом на суму до 100 тисяч гривень.

Зазначимо, що такі ініціативи Зеленського викликали шквал обурення в коментарях.

«Нехай почнуть з депутатських дітей і себе самих улюблених», «А він сам, гарант, служив в армії. Яке моральне право він має піднімати це питання, коли сам ховався від повісток. Нехай почне з себе», «Тоді, для справедливості, першим сам повинен заплатити три штрафи по 500 тис. грн», «Нехай почне вести військовий облік в уряді і їх сім'ях, де синочки жодного дня не служили, а тільки жирували за вкрадені гроші у простих людей», «Фантазіям слуг народу немає меж, зовсім з котушок з'їхали разом із Зеленським», «А сам президент служив в армії? ВІН теж резервіст і військовозобов'язаний. Нехай з себе і починає», – пишуть користувачі в соцмережах.

Раніше ми розповідали про те, що бажаючим отримати українське громадянство потрібно буде пройти службу в армії. Таку пропозицію зробив блогер і політолог Віктор Таран. У приклад він навів актора Жана Рено, який в 1960 році переїхав з батьками до Франції, але для отримання громадянства Рено відслужив в армії.

Нагадаємо, Зеленські несподівано з'явилися разом і похвалилися перед українцями.

Як повідомляла Politeka.net Зеленський виправдався за "кварталівців" на топ-посадах.

Нагадаємо, російських військових з ганьбою закидали камінням в Сирії.