Олігархічна система за останні десятиліття буквально знекровила Україну

Таку заяву відомий громадський діяч і телеведучий Андрій Пальчевський зробив в ефірі програми «Пульс» на телеканалі «112», пише Знай.юа.

«Ми знаємо, звідки прийшов Володимир Зеленський. Не професійний політик, не професійний економіст і т. д. Є два варіанти. Недруги збираються його скинути і увергнути країну в черговий хаос. Чи готова до цього Україна?», - поцікавився політолог.

Він також задався питанням, чи готова наша країна до ще одного Майдану, помітивши, що деякі люди вважають, що кожен наступний Майдан робить країну краще.

«Ми вчимося, але дуже повільно. Я розумію, що зараз країна знекровлена 30-річчям олігархічної систему, повністю розбалансована економіка. У нас як зайшли в 91-му році олігархи, як забрали владу і гроші…а потім ми дивуємося, чому у нас найбілніші люди, чому у нас найбільша кількість заробітчан. Чому у нас кожні п'ять років революції? Тому що таку несправедливість, як ми успадкували в 90-ті роки, особливо за правління Леоніда Даниловича...», - підкреслив Пальчевський.

Він визнав, що Кучма, по всій видимості, не хотів побудувати таке суспільство, однак зупинити його появу просто не зміг.

За словами Пальчевського, згодом число олігархів в Україні збільшувалася з кожним новим президентом.

«Потім приходить Янукович – одним олігархом більше. Потім приходить Ющенко – одним олігархом більше. Та й він сам, злі язики кажуть, що дуже добре себе почуває бджоляр – любитель на пенсії. А ви думаєте він нещасний бідний ходить продає по 20 гривень за відро мед?», - поцікавився політолог.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через слова про другий термін: «Швидко прийшов апетит під час їжі».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський поставив на місце Фаріон після атаки на Зеленського.

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