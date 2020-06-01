Журналіст Андрій Пальчевський вважає, що відсутність покарання для Петра Порошенка є серйозним розчаруванням для українців

Про це відомий український ведучий та кандидат на пост мера Києва заявив в ефірі «112 каналу».

Він розкритикував українську владу за те, що обіцяна справедливість так і не перемогла, нагадавши, що незабаром в Україні відбудуться вибори.

«Я не хочу киянам псувати вечір, можу сказати, що в цьому році є така можливість, будуть вибори, треба поставитися до цього спокійно. Вже ми все пройшли, драгуни проскакали з кінськими хвостами, завгари з шапками пролетіли, шоколадками пошуршав мільйонер», - перерахував Пальчевський попередні вибори.

Він нагадав, як перед виборами в 2014 році у суспільстві активно обговорювали кандидатуру Петра Порошенка, вірячи в те, що багатій людині не потрібно красти гроші у держави.

«Ми пам'ятаємо вибори, коли говорили: «Та що ви, він такий багатий, він красти не буде». Це про Петра Олексійовича. До речі думка ця поширювалася його людьми. А потім російська красуня, частина друга. І їм же ніхто не займається. Найбільше розчарування в нинішній владі саме це. Що не була відновлена справедливість. І не буде вже, це абсолютно ясно», - підбив підсумок Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні: «Все має повернутися назад».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про помилку, яка обернеться катастрофою: «Утримати владу не вдасться».

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