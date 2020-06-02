Пленки Порошенко - Байдена могут стать свидетельствами коррупции в высших эшелонах украинской власти, поэтому сейчас правительство должно продемонстрировать принципиальную и последовательную позицию в этом вопросе

Об этом у Верховной Рады, отвечая на вопрос журналиста, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя реакцию президента Украины Владимира Зеленского на обнародование этих пленок.

«Я неоднократно говорил: меня мало интересует, что там в Америке. Меня интересует, что у нас, в Украине. Когда я утверждаю, что страна находится под внешним управлением, это факт. До легендарного интервью господина Зеленского было письмо-обращение семи экс-послов США в Украине, которые сказали, что не стоит сегодня поднимать эту тему и заниматься этим расследованием», – подчеркнул Медведчук.

Он сообщил, что на последней пленарной неделе представители «Слуги народа» обсудили возможность создания следственной комиссии относительно пленок Порошенко ‒ Байдена с представителями ОПЗЖ. В частности, они обсуждали возможность выделения партией двух своих депутатов для участия в этой комиссии.

«Сегодня вы увидели, что никакой реакции по поводу попыток зарегистрировать это постановление, несмотря на то, что мы выделили своих депутатов (Кузьмина и Шуфрича), уже нет», – отметил Медведчук.

Политик также прокомментировал заявление Владимира Зеленского по поводу пленок Порошенко ‒ Байдена. Напомним, президент заявил, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию или на процесс выборов в любой стране. Также Зеленский сказал, что реагировать на информацию о возможном влиянии Байдена на Порошенко должны правоохранительные органы.

«Как я, как юрист, расцениваю это интервью? Господин Зеленский вмешивается в деятельность правоохранительной системы. Он не имеет на это права. Что расследовать, что не расследовать, как это отразится на выборах – это не вопрос президента. Если есть признаки состава преступления, они должны быть предметом расследования. Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно этих пленок», ‒ заявил Медведчук.

Он также поинтересовался, будет ли теперь вообще вестись это расследование.

«После подобного интервью Зеленского как, по вашему мнению, будет действовать прокуратура? Или после письма семи экс-послов США какими будут сегодня действия правоохранительной системы? На кого она будет оглядываться и какие команды выполнять?», - задался вопросом Медведчук.

По мнению политика, подобные высказывания президента – очередное доказательство вмешательства США и европейских стран во внутренние дела Украины.

«Это то свидетельство, причем жесткое, циничное, которое еще раз подтверждает: Украина полностью превращается в колонию. Украина на сегодняшний день находится под внешним управлением США. Это самый прискорбный факт. Это то, что работает против страны и против наших людей», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что недавний скандал вокруг записей разговоров на то время вице-президента США, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко вряд ли закончится благоприятно для Украины.