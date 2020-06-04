Журналіст Андрій Пальчевський застеріг Банкову від величезної помилки, яка може примести до масових бунтів

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна, коментуючи звістку про те, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко візьме участь в праймеріз на участь у виборах мера Києва.

«Ми прекрасно знаємо, що праймеріз ніякого не буде. Ну ми ж не ідіоти. От уявіть собі, а раптом проти керівництва партії та її головного керівника буде… буде людина, яка проти, чисто теоретично. Як ви думаєте, у нас праймеріз можливий, ну реально? Звичайно, немає. Буде прийнято рішення на Банковій», - зазначив журналіст.

При цьому Пальчевський попередив, що це може вилитися масштабні протести.

«Якщо його [Тищенко] буде підтримувати Банкова, значить, вони нароблять стільки помилок, що у нас буде, умовно кажучи, минесотизация. Минесотизация всієї нашої країни», - наголосив журналіст, проводячи паралелі з бунтами, які охопили США.

Зазначимо, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Микола Тищенко не потрапив навіть до першої п'ятірки кандидатів, за яких кияни готові проголосувати на майбутніх виборах мера.

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