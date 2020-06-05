Український журналіст Андрій Пальчевський прокоментував своє ймовірне висунення в мери Києва

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Пальчевський відповів на запитання ведучого про те, як відреагував, дізнавшись, що одним конкурентом у боротьбі буде менше, адже ймовірний претендент від партії «Слуга народу» піде на міністра.

«Такі, як Ткаченко, мені взагалі ніяким чином не заважали. Ткаченко… я його бачив кілька разів. Один раз пив з ним чай-каву. Він досить милий чоловік, ну як для людини, який провів з Коломойським 20 з гаком років життя, працював на каналі 1+1, як ви розумієте», - заявив журналіст.

Пальчевський також звернув увагу на ту роль, яку відіграють телеканали в політичному житті країни.

«Ці всі люди… Саша з інтелігентної родини, він теж киянин, як і я. Я не хочу ганьбити, але не злословити я не можу, тому що я киянин. Спробую острословить. Це вони своїми каналами втягнули нас ось у цей нескінченний вир ідіотизму, коли гоц-тоц-первертоц по телевізору з ранку до вечора, ні однієї розумної людини не бачиш, а потім виходять побиті в голову боксери і кажуть: «Та ні, що ви, він ще розумний, будете себе погано вести – виберуть ще гірше». Ось так ми і живемо, ось це наше телебачення», - заявив він.

Пальчевський прокоментував своє ймовірне висунення в мери.

«Я нікуди не піду до тих пір, поки не відчую необхідність. Не те, що люди хотіли б... Я справді хотів би, щоб наші люди вибирали того чи іншого керівника, бо вони змушені вибрати ту людину, яка вміє керувати заводом, який може керувати організацією», - зазначив журналіст.

Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.

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