Володимир Зеленський проведе вихідні в президентській резиденції на острові Бірючий в Азовському морі

ЗМІ пишуть, що президент на Трійцю зібрався відпочити неподалік від Мелітополя та Кирилівки. Саме там, в Херсонській області знаходиться острів Бірючий, який входить до складу Азово-Сиваський національний природний парк.

Резиденція на острові з'явилася ще за часів Микити Хрущова.

Незважаючи на те, що Зеленський поїде відпочити на морському узбережжі, навряд чи варто очікувати, що на офіційних сторінках президента і першої леді з'являться фото в купальних костюмах.

А ось у минулі часів пара могла спокійно показувати кадри сімейного пляжного відпочинку.

Ми вирішили показати архівні фото Олени Зеленської в купальниках.

На одному з фото Олена Зеленська стоїть на четвереньках під кущем ялівцю в компанії з Іриною Пікаловій — дружиною учасника студії «Квартал 95» Олександра Пікалова.

Нагадаємо, в допрезидентские часи Зеленские відпочивали на віллі в Італії.

“Кілька разів ми там відпочивали. Спочатку ми її орендували, потім якимось чином компанія [студія «Квартал 95»] її придбала, але з тих пір ми там вже не бували”, – розповідала якось Олена Зеленська.

Тепер Зеленские будуть відпочивати на дачі, де раніше любила проводити час сім'я Віктора Януковича.

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