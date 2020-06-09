Український журналіст, експерт і політик Андрій Пальчевський звернув увагу на кадрові невдачі чинної влади

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна". За словами Пальчевського, викорінення корупції на одній тільки митниці дозволило б не брати кредит у МВФ. Він зазначив, що часто бачить екс-голову Митної служби Максима Нефьодова, який позиціонував себе як нове обличчя.

«У нас вийшло так, що досвідчені пішли, а цуценята прийшли, але вже навчилися у досвідчених. І вони сідають на схеми, які були в 1990-2000-ті роки розроблені. І ось ми як народ України підтримали «зелений рух», нового президента. Давайте хлопці! Зараз будуть нові обличчя. Куди не подивимось, а скрізь обличчя Порошенка після капітального ремонту. Все теж обличчя», - зазначив експерт.

За його словами, Володимир Зеленський призначає людей з обойми Порошенка. Але, на його думку, рано чи пізно йому доведеться зробити те, що від нього чекають люди.

«Я думаю, що у Зеленського в кінці кінців буде такий момент істини, коли йому потрібно буде посадити всупереч його волі людину, кого-небудь з перших казнокрадів країни», - вважає Пальчевський.

Нагадаємо, що Зеленського чекає гучний провал в Києві, Пальчевський вирішив зібрати свою команду: "Настає час, коли…".

Також Politeka писала, що Пальчевський передрік сумне майбутнє українським пенсіонерам: "У деяких країнах до 8 тисяч євро, а у нас?".

А ще Politeka повідомляла, що Пальчевський назвав винних у злиднях українців і пояснив, що робити: "Щоб наздогнати Польщу...".