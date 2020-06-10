Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію в Україні нецензурним словом

Скандальну заяву президент України зробив під час спілкування з журналістом «Української правди», який провів з головою держави два дні, збираючи матеріал для великого інтерв'ю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, Зеленський зізнався, що пішов у політику «заради результату» і того, щоб щось вирішувати. Президент розповів, що коли рік тому він прийшов до влади, найбільше його вразило те, що в Україні зруйновано майже все.

«Простіше кажучи, в країні ср*ка?», - уточнив журналіст.

«Повна. Повна!», - тут же погодився з таким нецензурним визначенням ситуації в країні Зеленський.

За його словами, в Україні немає медицини, зате є величезні проблеми з системою освіти і дорогами. Президент заявив, що його команда планує насамперед взятися саме за ремонт доріг.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський зізнався, що йому виписали штраф за порушення правил карантину.

Про це президент України заявив під час спілкування з журналістами в Чернігові. Мова йде про випадок, коли голова держави і його супроводжуючі були зняті в приміщенні одного з ресторанів без масок та інших засобів захисту під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

10 червня під час візиту до Чернігова Зеленський поцікавився, чи він може зняти маску в ході розмови з представниками ЗМІ. Як з'ясувалося, президент турбувався через те, що раніше йому виписали штраф за подібний випадок. У той же час Зеленський зазначив, що вважає це рішення правильним.

Нагадаємо, Зеленського провчили великим штрафом, президент аж зняв маску.

Як повідомляла Politeka, Зеленський став на захист мов меншин в Україні.

Також Politeka писала, що з'явилася резонансна заява Кремля про Зеленського на параді в Москві, карти розкриті.