Держдеп і новий посол США в Україні Кіт Дейтон зірвали плани РФ

Такий прогноз відомий астролог Влад Росс озвучив порталу "Диалог.UA", передає Politeka.net.

За його словами, літо 2020 року ризикує стати дуже небезпечним для України, адже окупанти можуть перейти до наступу на Сході. Однак якщо росіян вдасться стримати, то незабаром зірки пророкують світ.

"У нас літо пов'язано з затемненням - найнебезпечніший момент відродження гарячої стадії фази війни на Донбасі. Це у нас коридор затемнення – червень – липень", - стверджує Влад Росс. - "Якщо не вибухне великого конфлікту зараз, то є всі шанси до кінця року закінчити ці постріли, підписанням мирної угоди в Берліні, але найкраще відкласти це на самий кінець року, листопад – грудень".

Астролог розповів, що Росія подготоила план по захопленню південних областей України і збиралася направити війська аж до столиці. Однак США вчасно втрутилися і задавили РФ новими обмеженнями, як тільки Кіт Дейтон став новим американським послом у Києві.

"Хотіли, щоб Харків, Одеса відвалилися, ввести війська, Шойгу хотів до Києва дістатися і т. д. ну все, цей план перекреслений, тому що Америка загрожувала величезними санкціями проти РФ, аж до того, що відключити SWIFT", - повідомив Влад Росс. - "Нафта і газ повністю блокуються для продажу, тобто Росія взагалі не зможе продавати нафту нікому. Так за нас заступилися".

Він додав, що тепер Кремль не зможе реалізувати ці плани. За словами астролога, тепер українській владі потрібно протриматися до кінця 2020 року, поки ситуція на Донбасі не стабілізується. Потім буде можливість усунути загрозу.

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